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Добровольцы, испытавшие на себе вакцину от COVID-19, выписаны из больницы — видео

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Первые добровольцы, которые участвовали в испытаниях российской вакцины от коронавируса, выписались из военного госпиталя имени Бурденко.

Врачи 28 дней следили за реакцией организма испытуемых на препарат и пришли к выводу, что вакцина безопасна и не вызывает серьезных побочных реакций.

Перед выпиской у всех добровольцев взяли анализ крови. Выяснилось, что в организмах начали вырабатываться антитела и иммунитет к COVID-19.

Кто, если не мы: добровольцы об испытаниях вакцины от коронавируса
Ruptly
Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса — видео
Однако специалисты считают, что праздновать победу над инфекцией пока рано — препарат еще должен доказать свою эффективность.

На следующих этапах испытаний медики будут изучать продолжительность иммунитета, сформировавшегося у людей, прошедших вакцинирование. Кроме того, остро стоит вопрос сроков запуска препарата в производство.

Массовый выпуск вакцины можно будет наладить только спустя несколько месяцев после того, как ее одобрит Минздрав.

Подробности смотрите в видео.

Теги:
Россия, пандемия, Видео, Вакцина



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