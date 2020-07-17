Добровольцы, испытавшие на себе вакцину от COVID-19, выписаны из больницы — видео

Первые добровольцы, которые участвовали в испытаниях российской вакцины от коронавируса, выписались из военного госпиталя имени Бурденко.

Врачи 28 дней следили за реакцией организма испытуемых на препарат и пришли к выводу, что вакцина безопасна и не вызывает серьезных побочных реакций.

Перед выпиской у всех добровольцев взяли анализ крови. Выяснилось, что в организмах начали вырабатываться антитела и иммунитет к COVID-19.

Однако специалисты считают, что праздновать победу над инфекцией пока рано — препарат еще должен доказать свою эффективность.

На следующих этапах испытаний медики будут изучать продолжительность иммунитета, сформировавшегося у людей, прошедших вакцинирование. Кроме того, остро стоит вопрос сроков запуска препарата в производство.

Массовый выпуск вакцины можно будет наладить только спустя несколько месяцев после того, как ее одобрит Минздрав.

Подробности смотрите в видео.