Добровольцы, испытавшие на себе вакцину от COVID-19, выписаны из больницы — видео

Врачи 28 дней следили за реакцией организма испытуемых на препарат и пришли к выводу, что вакцина безопасна и не вызывает серьезных побочных реакций.
Перед выпиской у всех добровольцев взяли анализ крови. Выяснилось, что в организмах начали вырабатываться антитела и иммунитет к COVID-19.
На следующих этапах испытаний медики будут изучать продолжительность иммунитета, сформировавшегося у людей, прошедших вакцинирование. Кроме того, остро стоит вопрос сроков запуска препарата в производство.
Массовый выпуск вакцины можно будет наладить только спустя несколько месяцев после того, как ее одобрит Минздрав.
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