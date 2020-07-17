16:16 17 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Видео

США угрожают санкциями против "Северного потока-2" - видео

Получить короткую ссылку
24 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Sputnik / Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200717/14567263/SShA-ugrozhayut-sanktsiyami-protiv-Severnogo-potoka---2---video.html

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил жесткими санкциями компаниям, участвующим в строительстве газопровода "Северный поток-2". Смотрите видео!

Госдепартамент включил проект, а также вторую ветку "Турецкого потока" в обновленное руководство по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Об этом сообщил Майкл Помпео на брифинге в Вашингтоне и посоветовал участникам строительства "убираться немедленно" или ждать последствий.

"Северный поток-2" – новый газопровод из России в Германию. США выступают против него, утверждая, что проект угрожает энергетической безопасности Европы. Но на деле американцы хотят вытеснить российский газ с европейского рынка и начать продавать свой СПГ. Европе это не выгодно, так как американские цены дороже.

"Северный поток-2" позволит решить проблему дефицита газа в регионе, повысить надежность поставок и сэкономить миллиарды долларов, считают специалисты.

Теги:
США, США, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последствия наводнения в Японии
Последствия природной стихии в Японии - фото
Ультиматум Госдепа: США угрожают санкциями против “Северного потока-2”
США угрожают санкциями против "Северного потока-2" - видео
Евразийский экономический союз в цифрах
Ключевые экономические показатели стран ЕАЭС



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться