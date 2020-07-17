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"Ермак" груза не боится: мощнейшие локомотивы прибыли в Узбекистан — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
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На железнодорожный вокзал Ташкента прибыли два новых грузовых электровоза российского производства. До конца года Узбекистан получит еще три современных машины.

Новочеркасский завод, несмотря на сложнейшую общемировую ситуацию с коронавирусом, в срок выполнил ранее заключенный контракт и поставил "Узбекским железным дорогам" два трехсекционных электровоза нового поколения "Ермак". До конца года узбекские железнодорожники получат еще три единицы этой техники.

Электровоз Ермак на вокзале в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
АО "Узбекистон темир йуллари" получило еще 2 электровоза "Ермак"
Выбор на российского производителя пал неслучайно: этим машины уже доказали свою надежность в сложных климатических и рельефных условиях Узбекистана. Еще одно преимущество новых локомотивов — высокая мощность (более 9,3 тысячи киловатт на каждую единицу подвижного состава).

Еще один немаловажный аспект этой модели — ее серийность, а значит доступность комплектующих и качественное сервисное обслуживание.

Как выглядят новые локомотивы и какими еще они параметрами обладают, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Россия, Железная дорога, Узбекистан



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