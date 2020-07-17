"Ермак" груза не боится: мощнейшие локомотивы прибыли в Узбекистан — видео

На железнодорожный вокзал Ташкента прибыли два новых грузовых электровоза российского производства. До конца года Узбекистан получит еще три современных машины.

Новочеркасский завод, несмотря на сложнейшую общемировую ситуацию с коронавирусом, в срок выполнил ранее заключенный контракт и поставил "Узбекским железным дорогам" два трехсекционных электровоза нового поколения "Ермак". До конца года узбекские железнодорожники получат еще три единицы этой техники.

Выбор на российского производителя пал неслучайно: этим машины уже доказали свою надежность в сложных климатических и рельефных условиях Узбекистана. Еще одно преимущество новых локомотивов — высокая мощность (более 9,3 тысячи киловатт на каждую единицу подвижного состава).

Еще один немаловажный аспект этой модели — ее серийность, а значит доступность комплектующих и качественное сервисное обслуживание.

Как выглядят новые локомотивы и какими еще они параметрами обладают, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.