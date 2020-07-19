Коронавирусные развлечения: как работает Диснейленд в эпоху пандемии — видео

Несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку в США, главный парк страны — "Диснейленд" — все же возобновил свою работу. Однако пришлось внести некоторые изменения в правила его посещения.

Обязательно надеть медицинскую маску, продезинфицировать руки антисептиком, держаться от людей на безопасном расстоянии — это теперь первое, что должен сделать посетить парка мечты перед покупкой ушей Микки Мауса.

Кроме того, теперь на время придется забыть об объятиях со сказочными персонажами.

Стоит отметить, что пандемия сильно ударила по различным сферам, в том числе индустрии развлечения. Из-за введенных ограничений парки аттракционов пришлось закрыть, а несколько десятков тысяч сотрудников — уволить.

В перый день работы после открытия "Диснейленд" посетили тысячи гостей.

Как себя чувствуют посетители и какие еще правила они должны соблюдать — смотрите в видеосюжете!