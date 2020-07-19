15:29 19 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Видео

Коронавирусные развлечения: как работает Диснейленд в эпоху пандемии — видео

Получить короткую ссылку
47 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik Беларусь
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200719/14575766/Koronavirusnye-razvlecheniya-kak-rabotaet-Disneylend-v-epokhu-pandemii--video.html

Несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку в США, главный парк страны — "Диснейленд" — все же возобновил свою работу. Однако пришлось внести некоторые изменения в правила его посещения.

Обязательно надеть медицинскую маску, продезинфицировать руки антисептиком, держаться от людей на безопасном расстоянии — это теперь первое, что должен сделать посетить парка мечты перед покупкой ушей Микки Мауса.

Диснеевские персонажи во время открытия после карантина парка развлечений Диснейленд в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Шанхайский Диснейленд открылся после длительного карантина - фото
12

Кроме того, теперь на время придется забыть об объятиях со сказочными персонажами.

Стоит отметить, что пандемия сильно ударила по различным сферам, в том числе индустрии развлечения. Из-за введенных ограничений парки аттракционов пришлось закрыть, а несколько десятков тысяч сотрудников — уволить. 

В перый день работы после открытия "Диснейленд" посетили тысячи гостей.

Как себя чувствуют посетители и какие еще правила они должны соблюдать — смотрите в видеосюжете!

Теги:
парк, аттракционы, коронавирус, США



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Большая Луна и маленький оборотень — 13 завораживающих фото космоса
Коронавирусные развлечения: как работает Диснейленд в эпоху пандемии — видео
Евразийский экономический союз в цифрах
Ключевые экономические показатели стран ЕАЭС



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться