Как Олимпиада-80 перекроила рабочий график в Узбекистане — Тухтамирзаев

В эти дни отмечается 40-летие Олимпийских игр в Москве. Для всей большой страны они стали не только всеобщим праздником, но и серьезным испытанием для всех сфер жизни общества.

Сопричастность к первому масштабному событию ощущали не только непосредственные гости Игр в Москве, Ленинграде, Киеве и Минске, но и жители других союзных республик.

Тележурналист и футбольный комментатор Мирзахаким Тухтамирзаев в те дни вел репортажи и писал материалы о победах советских спортсменов и, разумеется, как и все узбекистанцы, болел за своих земляков.

"Мы очень надеялись и ждали золотые медали во многих видах спорта. Наш велогонщик Панфилов был близок к триумфу, показав рекордный результат. Но в итоге уступил австрийцу две секунды. Также были шансы в конном спорте: к сожалению, у Юрия Ковшова было только "серебро". Наши девчонки из "Андижанки" тоже были близки к высшей ступени пьедестала, но в итоге завоевали "бронзу". Зато было очень радостно за Ларису Павлову, которая праздновала победу вместе с коллегами по команде. Их к триумфу привел легендарный и бессменный тренер Николай Карполь", — вспоминает тележурналист.

При этом, несмотря на отдельные спортивные предпочтения и национальные симпатии, Олимпиада оказывала общепатриотический эффект. Все следили за трансляциями из Москвы, а чтобы не пропускать репортажей даже пошли на изменения рабочего графика.

"Помню, руководство строительного треста даже перекроило часы работы студенческих стройотрядов: они выходили на смену в 7 часов утра, работали до 12, а потом шли на обед. С 12.45 начинались первые репортажи из Москвы и шли они до 16.00. Студенты уходили во вторую смену в 15.40, а уже к 19.00 освобождались, чтобы успеть к вечерней трансляции", — рассказал Тухтамирзаев.

Остались у журналиста от Олимпиады-80 и памятные вещицы: почти сразу после Игр Мирзахаким-ака посетил столицу СССР и купил там на память галстук и бокал с олимпийской символикой.

"Это было очень почетно, сразу придавало сопричастность к данному событию. Я даже в этом олимпийском галстуке фотографировался для Доски почета", — вспоминает ветеран спорта.

Он добавил, что славные олимпийские традиции сохраняются и сегодня. В Музее олимпийской славы в Ташкенте собраны экспонаты и ценные фотографии о героях Игр разных лет, начиная с советских времен и заканчивая соревнованиями в период независимого Узбекистана. Обо всех призерах и чемпионах из Узбекистана даже вышла отдельная книга на узбекском и русском языках, где собрана вся информация о спортсменах.

Подробный рассказ о той славной эпохе - в интервью Sputnik Узбекистан.