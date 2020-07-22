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Испытания российской вакцины от COVID-19 завершились: когда ждать массового производства

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Sputnik Узбекистан
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Российскую вакцину запустят в массовое производство: на первом этапе планируется выпустить до 200 миллионов доз.

Добровольцы, согласившиеся испытать на себе действие российской вакцины от коронавируса, отправились домой.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Эксперимент завершился, но речь пока не идет об окончательных результатах. Испытателей еще раз пригласят в госпиталь имени Бурденко, где они провели несколько недель, - на этот раз на заключительное обследование. Потом результаты анализов направят в исследовательский центр имени Гамалеи - туда, где разрабатывали препарат. И только потом решение по вакцине (одобрено или не одобрено) представит Минздрав РФ.

Подробности - в ролике Sputnik.




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