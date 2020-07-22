Испытания российской вакцины от COVID-19 завершились: когда ждать массового производства

Добровольцы, согласившиеся испытать на себе действие российской вакцины от коронавируса, отправились домой.

Эксперимент завершился, но речь пока не идет об окончательных результатах. Испытателей еще раз пригласят в госпиталь имени Бурденко, где они провели несколько недель, - на этот раз на заключительное обследование. Потом результаты анализов направят в исследовательский центр имени Гамалеи - туда, где разрабатывали препарат. И только потом решение по вакцине (одобрено или не одобрено) представит Минздрав РФ.

Подробности - в ролике Sputnik.