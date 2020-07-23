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Пассажиры московского Шереметьево теперь могут сдать тест на COVID-19 — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200723/14608862/Passazhiry-moskovskogo-SHeremetevo-teper-mogut-sdat-test-na-COVID-19--video.html

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустил в аэропорту Шереметьево услугу, благодаря которой пассажиры внутренних и международных рейсов смогут пройти экспресс-тест на коронавирус.

Результат можно получить всего в течение одного часа, причем лаборатория выдает справки на двух языках — русском и английском. 

Напомним, ряд государств решили, что каждый прибывающий на их территорию пассажир должен иметь на руках документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус, сделанный непосредственно перед полетом.

Теги:
аэропорт, коронавирус, Шереметьево, Москва



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