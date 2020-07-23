Пассажиры московского Шереметьево теперь могут сдать тест на COVID-19 — видео

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустил в аэропорту Шереметьево услугу, благодаря которой пассажиры внутренних и международных рейсов смогут пройти экспресс-тест на коронавирус.

Результат можно получить всего в течение одного часа, причем лаборатория выдает справки на двух языках — русском и английском.

Напомним, ряд государств решили, что каждый прибывающий на их территорию пассажир должен иметь на руках документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус, сделанный непосредственно перед полетом.