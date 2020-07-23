Доброта побеждает все: как Россотрудничество помогает соотечественникам в Ташкенте

В последнее время в Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Ташкенте поступило много обращений с просьбой о помощи от граждан РФ, оказавшихся в крайне тяжелой жизненной ситуации.
В рамках акции "Доброе сердце", которая проходит 23-24 июля, семьи, живущие в столице Узбекистана, получают продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты и антисептики.
Как рассказали в РЦНК, Геннадий Васильевич волею судеб остался один, однако он всегда в хорошем расположении духа и никогда ни на что не жалуется. Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Андрей Красильников поздравил Колесникова с наступающим праздником — Днем Военно-Морского Флота России и пожелал ветерану крепкого здоровья и активного долголетия.
Как проходит благотворительное мероприятие — смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан, автор которого — наш корреспондент Рамиз Бахтияров, принявший непосредственное участие в акции.