Доброта побеждает все: как Россотрудничество помогает соотечественникам в Ташкенте

Представительство Россотрудничества в Узбекистане, Ташкентская и Узбекистанская епархия и волонтерское молодежное движение "Твори добро" проводят в столице внеплановую благотворительную акцию "Доброе сердце". К ним присоединился корреспондент Sputnik Рамиз Бахтияров.

В последнее время в Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Ташкенте поступило много обращений с просьбой о помощи от граждан РФ, оказавшихся в крайне тяжелой жизненной ситуации.

В рамках акции "Доброе сердце", которая проходит 23-24 июля, семьи, живущие в столице Узбекистана, получают продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты и антисептики.

Помощь уже оказана ветеранам войны и труда, инвалидам, матерям-одиночкам, многодетным семьям, которые из-за пандемии остались без работы и порой — в безвыходном положении. В их числе — 83-летняя Альбина Павловна, инвалид II группы; Альфия Кадырова, мать-одиночка, не имеющая работы; ветеран труда Геннадий Колесников, более 30 лет проработавший на верфи в Северодвинске, награжденный орденом Ленина и медалью "Ветеран труда".

Как рассказали в РЦНК, Геннадий Васильевич волею судеб остался один, однако он всегда в хорошем расположении духа и никогда ни на что не жалуется. Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Андрей Красильников поздравил Колесникова с наступающим праздником — Днем Военно-Морского Флота России и пожелал ветерану крепкого здоровья и активного долголетия.

Как проходит благотворительное мероприятие — смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан, автор которого — наш корреспондент Рамиз Бахтияров, принявший непосредственное участие в акции.