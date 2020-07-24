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В Москве сносят легендарный спорткомплекс "Олимпийский"

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200724/14621224/V-Moskve-snosyat-legendarnyy-sportkompleks-Olimpiyskiy.html

Застройщики планируют сохранить концертную и спортивную площадки, но также откроют гимнастические залы, прыжковый и плавательный бассейны, крытый каток. Также здесь построят самый крупный в Европе аквапарк.

Внутренние конструкции "Олимпийского" начали сносить взрывами утром 23 июля, что напугало многих местных жителей. На кадрах, снятых ими, слышны громкие звуки демонтажных работ, видны клубы пыли.

До 2017 года легендарный спорткомплекс оставался самой большой крытой ареной в Европе. С 2019-го здание находится на реконструкции, ее должны завершить к 2023 году.

Застройщики планируют сохранить концертную и спортивную площадки, но также откроют гимнастические залы, прыжковый и плавательный бассейны, крытый каток. Также здесь построят самый крупный в Европе аквапарк.

В свое время на этой культовой площадке проходили Олимпиада-80 и музыкальный конкурс "Евровидение-2009".




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