Как Россия отмечает День ВМФ - видео

Огромные корабли, подлодки, самолеты, вертолеты, ракеты и морской десант.
В этом году Россия 26 июля отмечает День Военно-Морского Флота.
Смотрите в этом коротком видео Минобороны, как работает российский ВМФ!
Ежегодно в последнее воскресенье июля Россия отмечает День Военно-Морского Флота. В этом небольшом видео Минобороны России показано, как действуют российские военные на море.
Огромные корабли, подлодки, самолеты, вертолеты, ракеты и морской десант.
В этом году Россия 26 июля отмечает День Военно-Морского Флота.
Смотрите в этом коротком видео Минобороны, как работает российский ВМФ!
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