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Как Россия отмечает День ВМФ - видео

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Youtube / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200726/14630167/Kak-Rossiya-otmechaet-den-VMF-video.html

Ежегодно в последнее воскресенье июля Россия отмечает День Военно-Морского Флота. В этом небольшом видео Минобороны России показано, как действуют российские военные на море.

Огромные корабли, подлодки, самолеты, вертолеты, ракеты и морской десант.

В этом году Россия 26 июля отмечает День Военно-Морского Флота.

Смотрите в этом коротком видео Минобороны, как работает российский ВМФ!

Теги:
ВМФ России, ВМФ России, Россия, Россия, видеоролик, Видео



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