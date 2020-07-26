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Собир Рузиев об Олимпиаде-80: я решил, что медаль у меня в кармане, но...

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200726/14630493/Sobir-Ruziev-ob-Olimpiade-80-ya-reshil-chto-medal-u-menya-v-karmane-no.html

Фехтовальщик Собиржон Рузиев рассказал о своей второй и самой главной в жизни Олимпиаде, о том, чего не хватило ему до награды в личном зачете и какой след в памяти оставили Московские Игры в целом.

По словам легендарного спортсмена, Олимпиаду невозможно сравнить ни с одним другим форумом.

Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по фехтованию в командном турнире 1974, 1979, 1981 годов, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года Сабир Рузиев.
© Sputnik / Сергей Киврин
Фехтовальщик Собир Рузиев: эта минута на Олимпиаде-80 снится мне до сих пор
"Это совершенно уникальная атмосфера, будто попадаешь в другой мир. Я на Играх видел столько знаменитостей. В олимпийскую деревню приезжали и Пугачева, и Винокур, космонавты советские. Это был непередаваемый праздник", — вспоминает Собиржон Сабитович.

По его словам. результаты советских фехтовальщиков могли быть еще лучше, но спорт не прощает ошибок и случайностей.

"Я попал в шестерку сильнейших и сражался за медали. Два поединка своих я выиграл, но потом проиграл двум нашим фехтовальщикам, а в поединке за третье место вел 4:1 против француза Жулье. За минуту до конца он взял тайм-аут. Я был взвинчен, думал, что медаль у меня уже в кармане. А он сумел настроиться, собраться и в оставшееся время одержал победу. Было очень обидно, что я не смог порадовать и отблагодарить медалью своих близких, которые там за меня болели", — с сожалением говорит спортсмен, добавив, что этот момент ему до сих пор снится.

В командном зачете СССР занял второе место, хотя имел все шансы на "золото". Не хватило всего одного укола в решающей схватке.

"Но это спорт - C’est la vie!", — заключил Рузиев.

Самые яркие впечатления об Играх сорокалетней давности смотрите в нашем видеоинтревью. 




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