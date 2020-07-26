Собир Рузиев об Олимпиаде-80: я решил, что медаль у меня в кармане, но...

По словам легендарного спортсмена, Олимпиаду невозможно сравнить ни с одним другим форумом.
По его словам. результаты советских фехтовальщиков могли быть еще лучше, но спорт не прощает ошибок и случайностей.
"Я попал в шестерку сильнейших и сражался за медали. Два поединка своих я выиграл, но потом проиграл двум нашим фехтовальщикам, а в поединке за третье место вел 4:1 против француза Жулье. За минуту до конца он взял тайм-аут. Я был взвинчен, думал, что медаль у меня уже в кармане. А он сумел настроиться, собраться и в оставшееся время одержал победу. Было очень обидно, что я не смог порадовать и отблагодарить медалью своих близких, которые там за меня болели", — с сожалением говорит спортсмен, добавив, что этот момент ему до сих пор снится.
В командном зачете СССР занял второе место, хотя имел все шансы на "золото". Не хватило всего одного укола в решающей схватке.
"Но это спорт - C’est la vie!", — заключил Рузиев.
Самые яркие впечатления об Играх сорокалетней давности смотрите в нашем видеоинтревью.