Собир Рузиев об Олимпиаде-80: я решил, что медаль у меня в кармане, но...

Фехтовальщик Собиржон Рузиев рассказал о своей второй и самой главной в жизни Олимпиаде, о том, чего не хватило ему до награды в личном зачете и какой след в памяти оставили Московские Игры в целом.

По словам легендарного спортсмена, Олимпиаду невозможно сравнить ни с одним другим форумом.

"Это совершенно уникальная атмосфера, будто попадаешь в другой мир. Я на Играх видел столько знаменитостей. В олимпийскую деревню приезжали и Пугачева, и Винокур, космонавты советские. Это был непередаваемый праздник", — вспоминает Собиржон Сабитович.

По его словам. результаты советских фехтовальщиков могли быть еще лучше, но спорт не прощает ошибок и случайностей.

"Я попал в шестерку сильнейших и сражался за медали. Два поединка своих я выиграл, но потом проиграл двум нашим фехтовальщикам, а в поединке за третье место вел 4:1 против француза Жулье. За минуту до конца он взял тайм-аут. Я был взвинчен, думал, что медаль у меня уже в кармане. А он сумел настроиться, собраться и в оставшееся время одержал победу. Было очень обидно, что я не смог порадовать и отблагодарить медалью своих близких, которые там за меня болели", — с сожалением говорит спортсмен, добавив, что этот момент ему до сих пор снится.

В командном зачете СССР занял второе место, хотя имел все шансы на "золото". Не хватило всего одного укола в решающей схватке.

"Но это спорт - C’est la vie!", — заключил Рузиев.

Самые яркие впечатления об Играх сорокалетней давности смотрите в нашем видеоинтревью.