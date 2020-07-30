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Россия проводит масштабные военные учения в горах Кавказа — яркие кадры

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200730/14659281/Rossiya-provodit-masshtabnye-voennye-ucheniya-v-gorakh-Kavkaza--yarkie-kadry.html

Маневры стартовали в пяти регионах Кавказа — Абхазии, Дагестане, Чечне, Северной и Южной Осетии. В них приняли участие свыше 5 тысяч солдат Южного военного округа.

В учениях были задействованы авиация, мотострелковые и артиллерийские соединения, а также специальные войска — ПВО, разведки, инженерные, медицинские и подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

Главная цель тренировок — отточить навыки взаимодействия военнослужащих и подготовиться к куда более крупным маневрам — "Кавказ-2020".

Какую боеспособность продемонстрировала российская армия — смотрите в видео!

Теги:
военные учения, Кавказ, Россия, Минобороны РФ



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