Россия проводит масштабные военные учения в горах Кавказа — яркие кадры

Маневры стартовали в пяти регионах Кавказа — Абхазии, Дагестане, Чечне, Северной и Южной Осетии. В них приняли участие свыше 5 тысяч солдат Южного военного округа.

В учениях были задействованы авиация, мотострелковые и артиллерийские соединения, а также специальные войска — ПВО, разведки, инженерные, медицинские и подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

Главная цель тренировок — отточить навыки взаимодействия военнослужащих и подготовиться к куда более крупным маневрам — "Кавказ-2020".

Какую боеспособность продемонстрировала российская армия — смотрите в видео!