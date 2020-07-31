Как Трамп наказывает Меркель: чем грозит вывод войск США из Германии - видео

О планах вывести войска из Германии президент США Дональд Трамп говорил еще в июне этого года.
Но теперь официальное заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер.
"Текущий план Европейского командования - перебазировать примерно 11,9 тысячи американских военных из Германии, снизив их численность примерно до 24 тысяч", - сказал глава Пентагона.
Около 6 тысяч американских солдат вернутся домой, а остальные будут передислоцированы в другие европейские гарнизоны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Трампа исключительно внутренним делом США.
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