Как Трамп наказывает Меркель: чем грозит вывод войск США из Германии - видео

Около 6 тысяч американских солдат вернутся домой, а остальные будут передислоцированы в другие европейские гарнизоны. Смотрите видео!

О планах вывести войска из Германии президент США Дональд Трамп говорил еще в июне этого года.

Но теперь официальное заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер.

"Текущий план Европейского командования - перебазировать примерно 11,9 тысячи американских военных из Германии, снизив их численность примерно до 24 тысяч", - сказал глава Пентагона.

Около 6 тысяч американских солдат вернутся домой, а остальные будут передислоцированы в другие европейские гарнизоны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Трампа исключительно внутренним делом США.

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