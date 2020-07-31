Мой дом – моя мечеть: как узбекистанцы отмечают Курбан-хайит на карантине

В этом году многие узбекистанцы встречают Курбан-хайит в кругу семьи и совершают праздничную молитву дома.

В Узбекистане Курбан-хайит является одним из главных праздников, впрочем, как и в остальных исламских странах. Мусульмане идут в мечеть и обращаются с молитвами ко Всевышнему.

Во время Хайита глава семьи приносит в жертву барана, а затем хранительница домашнего очага готовит из его мяса вкусный узбекский плов. Также в праздничные дни принято раздавать угощения малоимущим и посещать могилы умерших родственников.

Однако из-за пандемии коронавируса и карантинного режима в этом году, прихожан попросили провести молитву дома. Верующих призывают создать праздничную атмосферу в кругу семьи и не посещать общественные места.

Как проходит Курбан-хайит в Узбекистане в период карантина, смотрите в нашем видеосюжете.