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Мой дом – моя мечеть: как узбекистанцы отмечают Курбан-хайит на карантине

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200731/14678466/Moy-dom--moya-mechet-kak-uzbekistantsy-otmechayut-Kurban-khayit-na-karantine.html

В этом году многие узбекистанцы встречают Курбан-хайит в кругу семьи и совершают праздничную молитву дома.

В Узбекистане Курбан-хайит является одним из главных праздников, впрочем, как и в остальных исламских странах. Мусульмане идут в мечеть и обращаются с молитвами ко Всевышнему.

Во время Хайита глава семьи приносит в жертву барана, а затем хранительница домашнего очага готовит из его мяса вкусный узбекский плов. Также в праздничные дни принято раздавать угощения малоимущим и посещать могилы умерших родственников.  

Однако из-за пандемии коронавируса и карантинного режима в этом году, прихожан попросили провести молитву дома. Верующих призывают создать праздничную атмосферу в кругу семьи и не посещать общественные места.

Как проходит Курбан-хайит в Узбекистане в период карантина, смотрите в нашем видеосюжете. 




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Мой дом – моя мечеть: как узбекистанцы отмечают Курбан-хайит на карантине
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