Праздник вопреки пандемии: как в России отметили День ВДВ — видео

Несмотря на пандемию, торжество удалось на славу! По всей России в честь юбилея прошли праздничные мероприятия: это и концерты, и благотворительные акции, и гуляния.
В некоторых городах, где власти не отключили фонтаны, десантникам даже удалось исполнить свою давнюю традицию — искупаться!
В этот день повсюду виднелись флаги ВДВ, это был момент настоящего единения!
Как прошло празднование 90 лет со дня образования самого мощного подразделения ВС России — смотрите в видео.
Кадры были сняты в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.