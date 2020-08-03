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Праздник вопреки пандемии: как в России отметили День ВДВ — видео

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Вчера была важная дата не только для каждого десантника, но и для всей страны — 90 лет образования со дня образования Воздушно-десантных войск.

Несмотря на пандемию, торжество удалось на славу! По всей России в честь юбилея прошли праздничные мероприятия: это и концерты, и благотворительные акции, и гуляния.

© Sputnik / Виталий Аньков
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
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В некоторых городах, где власти не отключили фонтаны, десантникам даже удалось исполнить свою давнюю традицию — искупаться!

В этот день повсюду виднелись флаги ВДВ, это был момент настоящего единения!

Как прошло празднование 90 лет со дня образования самого мощного подразделения ВС России — смотрите в видео.

Кадры были сняты в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Теги:
праздник, Минобороны РФ, ВС России



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