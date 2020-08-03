Праздник вопреки пандемии: как в России отметили День ВДВ — видео

Вчера была важная дата не только для каждого десантника, но и для всей страны — 90 лет образования со дня образования Воздушно-десантных войск.

Несмотря на пандемию, торжество удалось на славу! По всей России в честь юбилея прошли праздничные мероприятия: это и концерты, и благотворительные акции, и гуляния.

В некоторых городах, где власти не отключили фонтаны, десантникам даже удалось исполнить свою давнюю традицию — искупаться!

В этот день повсюду виднелись флаги ВДВ, это был момент настоящего единения!

Как прошло празднование 90 лет со дня образования самого мощного подразделения ВС России — смотрите в видео.

Кадры были сняты в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.