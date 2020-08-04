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У добровольцев из РФ, испытавших вакцину от COVID-19, выработался иммунитет

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Граждане, испытывавшие на себе новую российскую вакцину от коронавируса, прошли углубленное медицинское обследование на 42-й день после первой прививки.

Результаты оказались многообещающими: у всех пациентов выработался иммунитет к COVID-19.

Испытание вакцины от коронавируса в РФ
© Ruptly .
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В течение эксперимента добровольцы постоянно находились под присмотром врачей. Отмечается, что осложнений или побочных эффектов ни у кого выявлено не было, и сейчас все граждане чувствуют себя хорошо.

Это настоящий прорыв в борьбе с коронавирусом.

Промышленное производство вакцины будет запущено предположительно уже в сентябре, а массовую вакцинацию от COVID-19 в России планируют начать уже в октябре. Причем все это будет абсолютно бесплатно для граждан.

Однако есть одно "но": прививки будут делать только взрослым, для детей она в этом году будет недоступна.

Что касается взрослых, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцинацию в стране планируют начать с особых групп — в них, в первую очередь, входят медики и учителя.




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