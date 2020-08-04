У добровольцев из РФ, испытавших вакцину от COVID-19, выработался иммунитет

Результаты оказались многообещающими: у всех пациентов выработался иммунитет к COVID-19.
В течение эксперимента добровольцы постоянно находились под присмотром врачей. Отмечается, что осложнений или побочных эффектов ни у кого выявлено не было, и сейчас все граждане чувствуют себя хорошо.
Это настоящий прорыв в борьбе с коронавирусом.
Промышленное производство вакцины будет запущено предположительно уже в сентябре, а массовую вакцинацию от COVID-19 в России планируют начать уже в октябре. Причем все это будет абсолютно бесплатно для граждан.
Однако есть одно "но": прививки будут делать только взрослым, для детей она в этом году будет недоступна.
Что касается взрослых, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцинацию в стране планируют начать с особых групп — в них, в первую очередь, входят медики и учителя.