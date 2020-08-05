Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео - кадры с места трагедии

Ударная волна прокатилась по всем районам ливанской столицы, в близлежащих домах в радиусе нескольких километров выбило стекла.

Очевидцы успели снять на видео момент сильнейшего взрыва в районе порта столицы Ливана Бейрута, передает РИА Новости. Сообщается, что мощной детонации предшествовал небольшой хлопок, через несколько минут после него в эпицентре появился черный и белый дым. Позднее в небо стал подниматься столб красного дыма.

Ударная волна прокатилась по всем районам ливанской столицы, в близлежащих домах в радиусе нескольких километров выбило стекла.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет, говорится в сообщении канцелярии президента Ливана в социальной сети Twitter.

"Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2 750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан", - заявил премьер.

При этом Дияб предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.