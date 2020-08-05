12:41 05 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
Видео

Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео - кадры с места трагедии

Получить короткую ссылку
97 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© RIA Novosti.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200805/14705268.html

Ударная волна прокатилась по всем районам ливанской столицы, в близлежащих домах в радиусе нескольких километров выбило стекла. 

Очевидцы успели снять на видео момент сильнейшего взрыва в районе порта столицы Ливана Бейрута, передает РИА Новости. Сообщается, что мощной детонации предшествовал небольшой хлопок, через несколько минут после него в эпицентре появился черный и белый дым. Позднее в небо стал подниматься столб красного дыма.

Михаил Алаеддин
Мощный взрыв в порту Бейрута: 78 человек погибло, более 4 тысяч пострадало

Ударная волна прокатилась по всем районам ливанской столицы, в близлежащих домах в радиусе нескольких километров выбило стекла. 

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет, говорится в сообщении канцелярии президента Ливана в социальной сети Twitter.

"Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2 750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан", - заявил премьер.

При этом Дияб предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр 1980
До свидания, наш ласковый мишка: каким было закрытие Олимпиады 1980 года
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео.
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео - кадры с места трагедии
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться