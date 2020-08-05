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Трамп поставил новый ультиматум TikTok — обо всем рассказываем в видео

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YouTube / Sputnik на русском

Президент США Дональд Трамп решил идти, что говорится, ва-банк. Глава Белого дома заявил, что функционирование приложения TikTok прекратят в Штатах, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

Он также вскользь упомянул название компании, которую имеет в виду. Это — Microsoft "или же кто-нибудь еще", заявил Трамп. 

© AP Photo / Evan Vucci
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Впрочем, американский лидер уже дал Microsoft разрешение на переговоры, если стороны заключат сделку в течение 45 дней.

Вопрос блокировки TikTok поднялся на фоне ухудшения отношений США с Китаем — популярную молодежную соцсеть заподозрили в слежке за пользователями.

Однако в конце июля гендиректор TikTok заявил: соцсеть открыла экспертам доступ к своим алгоритмам.

Но, похоже, Трамп не намерен сдаваться. 

Чем это закончится — смотрите в видеосюжете. 

Теги:
Китай, Дональд Трамп, соцсети, Microsoft, США



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