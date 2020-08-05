Трамп поставил новый ультиматум TikTok — обо всем рассказываем в видео

Он также вскользь упомянул название компании, которую имеет в виду. Это — Microsoft "или же кто-нибудь еще", заявил Трамп.
Впрочем, американский лидер уже дал Microsoft разрешение на переговоры, если стороны заключат сделку в течение 45 дней.
Вопрос блокировки TikTok поднялся на фоне ухудшения отношений США с Китаем — популярную молодежную соцсеть заподозрили в слежке за пользователями.
Однако в конце июля гендиректор TikTok заявил: соцсеть открыла экспертам доступ к своим алгоритмам.
Но, похоже, Трамп не намерен сдаваться.
Чем это закончится — смотрите в видеосюжете.