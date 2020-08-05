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"Очень печально": Медведев о ситуации между Россией и Беларусью — видео

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил события вокруг президентской кампании в РБ.

Все происходящее в Беларуси — дело самой Беларуси, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Однако, по его словам, сегодня отношения Москвы и Минска и, более того, интеграция, стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в РБ.

"Причем, что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой достаточно несложной политической технологии — вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем, неважно, разберемся с этими русскими, придумаем что-нибудь. И вот это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально, и последствия этого будут печальные", — сказал Медведев на встрече с молодыми кандидатами "Единой России".

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Видео, политика, Беларусь, Россия, Дмитрий Медведев



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