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"Хватит убивать и калечить": четвертый день протестов в Беларуси — видео

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В стране продолжаются митинги не только против действующей власти, но и насилия при подавлении протестов. Накануне в стране прошла мирная демонстрация, в которой приняли участие женщины.

Данную инициативу поддерживали и медики республики.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Граждане выстраивались в так называемые цепи солидарности, взявшись за руки. Проезжающие мимо автомобили сигналили им в знак поддержки.

Главный лозунг мирной демонстрации: "Хватит убивать и калечить".

Акция солидарности прошла не только в Минске, но и в остальных городах Беларуси. 

Как это было — смотрите в видео!

Теги:
Александр Лукашенко, Президент, выборы, Митинг, протесты, Беларусь



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