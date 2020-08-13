"Хватит убивать и калечить": четвертый день протестов в Беларуси — видео

В стране продолжаются митинги не только против действующей власти, но и насилия при подавлении протестов. Накануне в стране прошла мирная демонстрация, в которой приняли участие женщины.

Данную инициативу поддерживали и медики республики.

Граждане выстраивались в так называемые цепи солидарности, взявшись за руки. Проезжающие мимо автомобили сигналили им в знак поддержки.

Главный лозунг мирной демонстрации: "Хватит убивать и калечить".

Акция солидарности прошла не только в Минске, но и в остальных городах Беларуси.

Как это было — смотрите в видео!