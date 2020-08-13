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Все, что нужно знать о российской вакцине от COVID-19, — в 3-минутном видео

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Ruptly / РФПИ / WHO / Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200813/14765716/Vse-chto-nuzhno-znat-o-rossiyskoy-vaktsine-ot-COVID-19--v-3-minutnom-video.html

Одиннадцатого августа российский лидер Владимир Путин объявил о том, что первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная в РФ, успешно прошла регистрацию.

Из главного: 

  • это векторная двухкомпонентная вакцина, созданная на основе аденовируса человека;

  • препарат получил название "Спутник V";

  • при двукратной схеме введения вакцина способна сформировать иммунитет до двух лет;

  • массовое производство намечено на сентябрь;

  • в "гражданский оборот" препарат поступит не раньше 1 января 2021 года;

  • сейчас ведутся переговоры о поставках вакцины в различные страны (в том числе ШОС, куда входит и Узбекистан);

  • экспортная цена составит не менее 10 долларов за две дозы, однако когда будут достигнуты высокие объемы производства, стоимость снизится;
  • на Западе раскритиковали российскую разработку — в Минздраве РФ, в свою очередь, заявили, что "зарубежные коллеги, видимо, чувствуют определенную конкуренцию и преимущества российского препарата";
  • новейшим препаратом заинтересовались в ВОЗ — там поприветствовали достижение России и заявили, что любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом.

Подробности смотрите в видеосюжете!

Теги:
пандемия, коронавирус, Россия, Вакцина



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