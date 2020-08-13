Все, что нужно знать о российской вакцине от COVID-19, — в 3-минутном видео

В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Пассажиров, вернувшихся из Китая, Таиланда, Малайзии, Южной Кореи, Грузии, Венгрии, Латвии и Японии не будут помещать на карантин.

Также в течение трех месяцев победителя конкурса оформят на работу в одно из учреждений в сфере культуры и искусства. Срок трудоустройства составит не менее одного года.