Все, что нужно знать о российской вакцине от COVID-19, — в 3-минутном видео

Из главного:
- это векторная двухкомпонентная вакцина, созданная на основе аденовируса человека;
-
препарат получил название "Спутник V";
-
при двукратной схеме введения вакцина способна сформировать иммунитет до двух лет;
-
массовое производство намечено на сентябрь;
-
в "гражданский оборот" препарат поступит не раньше 1 января 2021 года;
-
сейчас ведутся переговоры о поставках вакцины в различные страны (в том числе ШОС, куда входит и Узбекистан);
- экспортная цена составит не менее 10 долларов за две дозы, однако когда будут достигнуты высокие объемы производства, стоимость снизится;
- на Западе раскритиковали российскую разработку — в Минздраве РФ, в свою очередь, заявили, что "зарубежные коллеги, видимо, чувствуют определенную конкуренцию и преимущества российского препарата";
- новейшим препаратом заинтересовались в ВОЗ — там поприветствовали достижение России и заявили, что любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом.
Подробности смотрите в видеосюжете!