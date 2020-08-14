Госсекретарь США пригрозил России "за связь с талибами". В РФ требуют доказательств

В июне газета The New York Times опубликовала статью, в которой авторы утверждали, что Россия якобы финансирует террористов в Афганистане, чтобы они убивали американских военных. Однако кроме беспочвенных заявлений, никаких доказательств нет.

Госсекретарь США заявил, что Россия заплатит огромную цену, если подтвердится якобы ее связь с талибами.

История началась еще в июне со статьи в The New York Times. Авторы американской газеты утверждали, что Москва якобы платит деньги террористам в Афганистане, чтобы те убивали американских военных. Правда, никаких конкретных фактов в заметке не было. Только голословные заявления. Да и те основаны на информации неназванных источников спецслужб.

Российский МИД назвал статью The New York фальшивкой и потребовал от США доказательств. Что американцы пытаются скрыть за громкими заявлениями и помогут ли обвинения в связях России с террористами Трампу — смотрите в нашем видео.