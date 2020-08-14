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Госсекретарь США пригрозил России "за связь с талибами". В РФ требуют доказательств

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Ruptly / CTK/Hynek Beran / www.state.gov / the new york times
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200814/14771803/Gossekretar-SShA-prigrozil-Rossii-za-svyaz-s-talibami-V-RF-trebuyut-dokazatelstv.html

В июне газета The New York Times опубликовала статью, в которой авторы утверждали, что Россия якобы финансирует террористов в Афганистане, чтобы они убивали американских военных. Однако кроме беспочвенных заявлений, никаких доказательств нет.

Госсекретарь США заявил, что Россия заплатит огромную цену, если подтвердится якобы ее связь с талибами.

История началась еще в июне со статьи в The New York Times. Авторы американской газеты утверждали, что Москва якобы платит деньги террористам в Афганистане, чтобы те убивали американских военных. Правда, никаких конкретных фактов в заметке не было. Только голословные заявления. Да и те основаны на информации неназванных источников спецслужб.

Российский МИД назвал статью The New York фальшивкой и потребовал от США доказательств. Что американцы пытаются скрыть за громкими заявлениями и помогут ли обвинения в связях России с террористами Трампу — смотрите в нашем видео.

Теги:
талиб, Россия, США



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