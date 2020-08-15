ЕС устроил демарш США из-за "Северного потока-2"

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Намерение США ввести новые санкции против "Северного потока-2" спровоцировало недовольство в ряде государств Евросоюза. Страны выразили ноту протеста американцам.
Евросоюз устроил демарш США из-за новых санкций, которые они собираются ввести в отношении "Северного потока - 2". Свое недовольство высказали 24 из 27 стран — участников ЕС, сообщило немецкое издание Welt. Против американцев выступили даже те государства, которые раньше на это не решались. Российские политологи увидели в этом знак Вашингтону. Что хотят показать европейцы и быть ли российскому газопроводу — смотри в нашем видео.