ЕС устроил демарш США из-за "Северного потока-2"

Евросоюз устроил демарш США из-за новых санкций, которые они собираются ввести в отношении "Северного потока - 2". Свое недовольство высказали 24 из 27 стран — участников ЕС, сообщило немецкое издание Welt. Против американцев выступили даже те государства, которые раньше на это не решались. Российские политологи увидели в этом знак Вашингтону. Что хотят показать европейцы и быть ли российскому газопроводу — смотри в нашем видео.