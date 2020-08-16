Настрой боевой — не терпится за работу: российские врачи прибыли в Ташкент

Вечером 16 августа в аэропорту имени Ислама Каримова приземлился борт из Москвы с группой российских медиков. Их миссия – оказать содействие коллегам в стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией.

В составе делегации около 40 высококлассных специалистов из ведущих клиник России. Среди врачей эпидемиологи, вирусологи, эндокринологи, реаниматологи, кардиологи и пульмонологи. В течение месяца они будут плотно взаимодействовать с узбекистанскими коллегами для эффективной борьбы с пандемией. Предполагается, что врачи будут работать не только в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, но также в специально открытой клинике Зангиотинского района и в других регионах республики.

"Мы посчитали совершенно необходимым помочь нашим друзьям и коллегам справиться с этой неприятной и тяжелой, поэтому мы здесь. Настроение боевое — уже не терпится приступить к работе", — заявил один из прибывших в Ташкент этим рейсом врач-кардиолог.

Как встречали медицинский десант в аэропорту узбекской столицы, смотрите в сюжете Sputnik.