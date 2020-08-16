00:58 17 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Видео

Настрой боевой — не терпится за работу: российские врачи прибыли в Ташкент

Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (803)
58910
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/10/14784750.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200816/14784793/Nastroy-boevoy--ne-terpitsya-za-rabotu-rossiyskie-vrachi-pribyli-v-Tashkent.html

Вечером 16 августа в аэропорту имени Ислама Каримова приземлился борт из Москвы с группой российских медиков. Их миссия – оказать содействие коллегам в стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией.

В составе делегации около 40 высококлассных специалистов из ведущих клиник России. Среди врачей эпидемиологи, вирусологи, эндокринологи, реаниматологи, кардиологи и пульмонологи. В течение месяца они будут плотно взаимодействовать с узбекистанскими коллегами для эффективной борьбы с пандемией. Предполагается, что врачи будут работать не только в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, но также в специально открытой клинике Зангиотинского района и в других регионах республики.

"Мы посчитали совершенно необходимым помочь нашим друзьям и коллегам справиться с этой неприятной и тяжелой, поэтому мы здесь. Настроение боевое — уже не терпится приступить к работе", — заявил один из прибывших в Ташкент этим рейсом врач-кардиолог.

Как встречали медицинский десант в аэропорту узбекской столицы, смотрите в сюжете Sputnik.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (803)
Теги:
коронавирус, врачи, Россия, Узбекистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Метеорный поток Персеиды: звездный дождь для тысячи желаний
Российские врачи прибыли в Узбекистан для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом
Настрой боевой — не терпится за работу: российские врачи прибыли в Ташкент
Пять советов для тех, кто переболел COVID-19
Как восстановить здоровье после COVID-19



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться