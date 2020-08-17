"Запорожец" снаружи - мотоцикл внутри: россиянин выполнил уникальный трюк

Каскадер из Костромской области исполнил обратное сальто на "Запорожце". Выполнение этого трюка – первое в России и второе в мире сальто на автомобиле.

Каскадер Василий Старостин набирает популярность в соцсетях. Он выполнил бэкфлип (или обратное сальто) на запорожце. Трюк поразил пользователей сети.

На кадрах видно, как машина взлетела в воздух, выполнила переворот и приземлилась на четыре колеса. В России это первый случай исполнения подобного трюка. До этого такой маневр выполнил только чемпион мира по ралли-рейдам Герлен Шишери.

Идею трюка каскадер прорабатывал с 2013 года. Сам запорожец таковым является только внешне. Начинка у автомобиля - от мотоцикла.

Сальто удалось лишь с третьей попытки. Первая попытка была в марте этого года, вторая - в начале июня. После неудач каскадер обратился за помощью в костромской государственный университет на кафедру теоретической физики, где ему рассчитали скорость и траекторию автомобиля, которые необходимы для выполнения трюка. После произведения необходимых расчетов и подготовки, "Запорожцу" удалось "взлететь", как медный конь.