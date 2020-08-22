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Головокружительный отдых: каков он, наманганский "Диснейленд" — видео

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Парк "Долина легенд" – самый масштабный проект развлекательного комплекса с уникальными современными аттракционами большинство из которых не имеют аналогов в ЦА.

Комплекс расположен в Намангане и занимает в общей сложности 159 гектаров, а только на аттракционы приходится 9 гектаров территории. Тут и американские горки, и 65-метровая башня для свободного падения, и экстремальные водные трамплины. Любителям острых ощущений явно будет что выбрать из 16 видов каруселей. Помимо этого, в парке есть амфитеатр на 2,4 тысяч мест, аквапарк с несколькими бассейнами и обширная территория с фонтанами и водопадами.

Парк культуры и отдыха Афсоналар водийси в Намангане
Пресс-служба президента Узбекистана
"Долина легенд": как выглядит новый парк культуры и отдыха в Намангане — фото
Объект не просто призван стать зоной отдыха для местных жителей, это еще и важнейшая часть туристической инфраструктуры региона. Общая стоимость проекта 123 миллиона долларов. Ожидается, что в будущем парк сможет принимать до 600 тысяч гостей ежегодно, став полноценной альтернативой европейскому или американскому "Диснейлендам" для жителей Центральной Азии.

Подробнее в небольшой видеоэкскурсии Sputnik Узбекистан.

Теги:
аттракционы, парк, Туризм, Наманган



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