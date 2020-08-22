Головокружительный отдых: каков он, наманганский "Диснейленд" — видео

Комплекс расположен в Намангане и занимает в общей сложности 159 гектаров, а только на аттракционы приходится 9 гектаров территории. Тут и американские горки, и 65-метровая башня для свободного падения, и экстремальные водные трамплины. Любителям острых ощущений явно будет что выбрать из 16 видов каруселей. Помимо этого, в парке есть амфитеатр на 2,4 тысяч мест, аквапарк с несколькими бассейнами и обширная территория с фонтанами и водопадами.

Объект не просто призван стать зоной отдыха для местных жителей, это еще и важнейшая часть туристической инфраструктуры региона. Общая стоимость проекта 123 миллиона долларов. Ожидается, что в будущем парк сможет принимать до 600 тысяч гостей ежегодно, став полноценной альтернативой европейскому или американскому "Диснейлендам" для жителей Центральной Азии.

Подробнее в небольшой видеоэкскурсии Sputnik Узбекистан.