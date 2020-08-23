"Мы все одна страна": о чем говорил Лукашенко на митинге в Гродно — видео

Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с обращением к своим сторонникам в Гродно.

Он прокомментировал митинги, которые сейчас активно бушуют в стране.

Лукашенко рассказал о приказе усилить контроль над передвижением всех военных подразделений стран НАТО на границе с Беларусью.

"Неужели мы — слепые? Неужели мы не видим, что происходит? Да вопрос не в Лукашенко сегодня! Я наелся этого хлеба, но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Вы понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе? <...> Мы бы на этой площади не были уже хозяевами! Нас бы поломали, покрошили и выплюнули!", — отметил Лукашенко.

По его словам, те, кто координирует народные волнения, сейчас сидят за рубежом в соседних странах, получая за это "определенную поддержку от властей" этих стран.

Лукашенко предупредил и напомнил Западу о том, что это граница не только Беларуси, но и Союзного государства и стран-членов ОДКБ. Поэтому ответ будет соответствующим.

"Руководство нашей страны и руководства членов ОДКБ твердую заняли позицию: "Беларусь на поругание никому не отдадим!", — подчеркнул президент.

Главное из выступления Лукашенко перед сторонниками — в видео!