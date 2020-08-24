12:00 24 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Видео

АрМИ-2020: узбекистанцы одержали первую победу на конкурсе "Эльбрусское кольцо"

Получить короткую ссылку
Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (10)
2 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Минобороны России
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/18/14828572.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200824/14828623/ArMI-2020-uzbekistantsy-oderzhali-pervuyu-pobedu-na-konkurse-Elbrusskoe-koltso.html

Накануне в Кабардино-Балкарии стартовало первое спецзадание международного cостязания "Эльбрусское кольцо-2020".

По итогам состязания команда Узбекистана показала лучший результат, набрав 663 балла. 

Второе место заняла сборная ВДВ России, заработав 641 балл. На третьем месте оказались военнослужащие ЮВО с 609 баллами.

"Два военнослужащих из сборной России №1 ВДВ и №2 ЮВО в индивидуальном лазании показали лучший результат, преодолев вертикальную стену высотой 15 метров за 15,48 секунды. Отрыв команды Узбекистана от ближайших соперников не велик", — прокомментировал итог первого дня соревнований судья полковник Александр Украинец.

По его словам, впереди еще 14 специальных заданий в рамках международного конкурса "Эльбрусское кольцо". В их числе — восхождение на самую высокую горную вершину Европы – Эльбрус.

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (10)
Теги:
Узбекистан, АрМИ-2020, военные, Конкурс



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
От огурца до клизмы — 16 самых необычных памятников России
Лукашенко прилетел в резиденцию в Минске с оружием в руках — видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться