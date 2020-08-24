АрМИ-2020: узбекистанцы одержали первую победу на конкурсе "Эльбрусское кольцо"

Главы предприятий рассмотрели коммерческие аспекты сотрудничества, вопросы лабораторного анализа и сертификации продукции. Помимо этого, обсуждены перспективы экспорта эластичных полотен и тканей из вискозы.

В этот день 29 лет назад страна официально провозгласила полную независимость от СССР — его принято считать датой образования государства Украина в современном виде.