АрМИ-2020: узбекистанцы одержали первую победу на конкурсе "Эльбрусское кольцо"

По итогам состязания команда Узбекистана показала лучший результат, набрав 663 балла.
Второе место заняла сборная ВДВ России, заработав 641 балл. На третьем месте оказались военнослужащие ЮВО с 609 баллами.
"Два военнослужащих из сборной России №1 ВДВ и №2 ЮВО в индивидуальном лазании показали лучший результат, преодолев вертикальную стену высотой 15 метров за 15,48 секунды. Отрыв команды Узбекистана от ближайших соперников не велик", — прокомментировал итог первого дня соревнований судья полковник Александр Украинец.
По его словам, впереди еще 14 специальных заданий в рамках международного конкурса "Эльбрусское кольцо". В их числе — восхождение на самую высокую горную вершину Европы – Эльбрус.