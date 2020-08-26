Медицинский десант: российский врач рассказал о буднях в клинике Самарканда

Группа российских специалистов уже неделю работает в Узбекистане, помогая коллегам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекций.

Врач-инфеуионист Риат Канцеров был направлен в Самарканд, где помогает коллегам в лечении особо тяжелых пациентов.

"Лечение проводится грамотно. Если и есть какие-то недочеты, то мы совместно с коллегами их оперативно решаем. Все зависит от формы заболевания: если у пациента нет осложнений, то мы стараемся не применять антибиотики. В более сложных случаях терапия уже интенсивная. Но опять же, если нет высокой температуры или изменений в легких, пациенты в центре не задерживаются дольше 10 дней, однако после выписки они еще неделю находятся на самоизоляции", — отметил врач.

По его словам, сложнее с теми, у кого есть сопутствующие заболевания – сахарный диабет или сердечно-сосудистые патологии. С этими пациентами работают специалисты различных профилей, чтобы не допустить осложнений.

Подробнее о специфике работы российских врачей в Узбекистане смотрите в видео Sputnik Узбекистан.