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Десятки тысяч человек: как прошел "Марш единства" в Минске – видео

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200907/14921664/Marsh-edinstva-v-Minske-video.html

В столице Беларуси Минске акция длилась около четырех часов и закончилась задержаниями. Смотрите видео!

После выборов президента Беларуси массовые протесты в стране продолжаются 29 дней. Уже четвертое воскресенье подряд в Минске и регионах страны проходят массовые марши протеста против действующей власти и насилия силовиков.

В Минске еще до начала акции несколько станций метрополитена были закрыты, поезда двигались там без остановок. А силовики подготовились к маршу с утра: перекрыли главные улицы и проспекты, стянули в центр спецтехнику, установили заборы, колючую проволоку и автобусы с ОМОНом. 

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После того как протестующие стали покидать место митинга, люди в штатском произвели ряд задержаний. Точное количество задержанных в МВД пообещали назвать в понедельник.

Теги:
Беларусь, Минск, видеоролик, Видео



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