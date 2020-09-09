"Если Беларусь рухнет, следующей будет РФ" — главное из интервью Лукашенко

Основные тезисы из большого интервью белорусского лидера:
- о задержании лидера оппозиции Марии Колесниковой, о похищении которой сообщалось ранее: "Мне доложили, что она и двое ее то ли друзей, то ли водителей, то ли близких бежали в Украину. Все документы были оформлены заранее. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше — участок государственной границы и пост украинцев, но между этими постами (расстояние между которыми 8-10 км) мы выставили усиление <...> Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле [дали] по газам. Ее выбросили на ходу. Наши пограничники ее задержали и отправили в пограничный отряд. А эти — через границу, через пост украинский...украинцы, насколько я информирован, их задержали". Лукашенко добавил, что Колесникову задержали, а двое неизвестных через усиленный пост проехали напролом и спрятались на территории Украины.
- о Telegram-каналах: "Этому противостоять нельзя. А как вы это сделаете? У вас есть возможность блокировать их? Ни у кого ее нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал — американцы. <...> Даже если Интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать". По словам Лукашенко, если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия.
- о возможном уходе, миллиардах и Порошенко: "У меня нет миллиардов, если бы они были, может, я бы поступил, как Порошенко. Вряд ли, конечно, но я иногда так думаю <...> У меня этих миллиардов нет... <...> Когда-то я уйду, но я им не позволю то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями... я им не позволю это разрушить. Вот чем я живу и как изменилась эта страна".
- о главных ценностях на данный момент: "Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации — если бы сейчас "рухнул" Лукашенко, рухнула бы вся система. <...> сейчас бы было очень тяжело. Все, кто со мной сейчас рядом... они в чем виноваты? А их будут резать, будут рвать, потому что вы видите, кто на улице"
- о взгляде на текущую ситуацию в Беларуси: "Конечно, для меня это очень обидно и трагично, но это не значит, что я опустил руки. <...> Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали. И это подавляющее большинство меня поддержало. Этим я сейчас и живу".
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