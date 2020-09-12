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В Америке почтили память погибших во время теракта 11 сентября

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Ровно 19 лет назад в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета. В результате трагедии погибли тысячи людей, а многие граждане получили серьезные ранения.

В Штатах почтили память погибших в теракте 11 сентября 2001 года. Ровно 19 лет назад весь мир содрогнулся от новости, когда в небоскребы Всемирного торгового центра, расположенного в Нью-Йорке, врезались два самолета. Воздушными суднами управляли террористы-смертники. Согласно официальным данным, в результате ужасной трагедии погибли около 3 тысяч человек. Кроме того, многие граждане получили ранения разной степени тяжести.

У мемориала жертвам теракта собрались близкие родственники погибших. К сожалению, из-за пандемии коронавируса доступ для массового посещения комплекса был ограничен. Во время поминальной церемонии зачитывали вслух имена всех погибших. По ежегодной традиции на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, появились световые столбы.

Как проходило мероприятие в Нью-Йорке, можно посмотреть в нашем видео.

Теги:
Подготовка терракта, терракт, США



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