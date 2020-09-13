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Как объединенная система ПВО позволяет странам СНГ противостоять НАТО — видео

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Государства-члены Содружества начали проверку боеготовности совместной системы противовоздушной обороны.

Учения проходят одновременно в семи странах: России, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Армении.

Они оттачивают навыки противодействия провокациям сил Альянса. В своих воздушных пространствах государства СНГ разыгрывают разные сценарии: то вражеские самолеты вторгаются на территории стран Содружества, то условные злоумышленники угоняют самолеты. 

Как экипажи справляются с неприятностями, кто летчикам помогает на земле и как это скажется на общей обороноспособности стран — смотрите в нашем видео.

Теги:
ПВО, НАТО, СНГ



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