Как объединенная система ПВО позволяет странам СНГ противостоять НАТО — видео

Учения проходят одновременно в семи странах: России, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Армении.

Они оттачивают навыки противодействия провокациям сил Альянса. В своих воздушных пространствах государства СНГ разыгрывают разные сценарии: то вражеские самолеты вторгаются на территории стран Содружества, то условные злоумышленники угоняют самолеты.

Как экипажи справляются с неприятностями, кто летчикам помогает на земле и как это скажется на общей обороноспособности стран — смотрите в нашем видео.