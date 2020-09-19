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Вопреки давлению и угрозам: будет ли достроен "Северный поток-2"

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Ruptly / Sputnik / EBS
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Sputnik Узбекистан
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Газопровод, который соединит Россию и ФРГ, уже почти готов. По данным германской стороны, проект завершен на 97 процентов. Однако некоторые страны все еще пытаются добиться его заморозки.

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак уверен, что проект газопровода "Северный поток-2", который доставит российский газ в Европу через Балтийское море, будет до конца реализован — несмотря на резолюцию, принятую Европарламентом после якобы отравления Алексея Навального.

Как к давлению США, желающих продавать европейцам свой дорогой СПГ, относятся жители Германии, а немецкий порт Мукран оказался в центре политического скандала из-за "Северного потока-2" — смотрите в видео.

Теги:
Александр Новак, Европарламент, Видео, Европа, Северный поток - 2, Россия



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