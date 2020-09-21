Какие страны хотят купить российскую вакцину от коронавируса — видео

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Минздрав РФ в конце августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее назвали "Спутник V". Россия уже получила запросы на миллиард доз препарата.
Первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, станет Беларусь. Также получены заявки от Саудовской Аравии, ОАЭ, Мексики и Венесуэлы, Филиппин.
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Sputnik / Максим Богодвид
А Казахстан уже подписал соглашение на поставку двух миллионов доз — при том, что имеет и свою разработку, но испытания этого препарата еще не завершены.
В ближайшее время купить созданную в РФ вакцину, которая уже доказала свою эффективность и безопасность, собираются Таджикистан, Азербайджан и Молдова.
Узбекистан тоже изучает вопрос приобретения препарата. Кроме того, республика заявила о заинтересованности в участии в испытаниях вакцины, разработанной новосибирским центром "Вектор", после ее регистрации.