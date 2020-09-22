"Естественный ход истории не переломить" — речь Лаврова по случаю 75-летия ООН

Глава МИД РФ обратился к участникам Генассамблеи по случаю 75-летия ООН. Лавров выступил от имени государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он отметил, что мир должен помнить уроки истории, чтить подвиг воинов-освободителей и обеспечить сохранность памятников, воздвигнутых в их славу.

В современном мире также существует огромное количество вызовов: это локальные вооруженные конфликты, международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменения климата.

В этом году мир столкнулся с еще одной угрозой — пандемией COVID-19.

Лавров отметил, что с каждым годом становится сложнее реагировать на глобальные проблемы на фоне нарастающей разобщенности мирового сообщества.

Это, по его мнению, происходит, в первую очередь, из-за нежелания ряда стран "считаться с законными интересами других государств".

"Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих". Мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества", — подчеркнул министр.

По его словам, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными.