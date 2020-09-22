В Индии от взрыва воздушных шаров пострадали 30 человек — видео происшествия

По такому случаю даже принесли связку воздушных шаров. Но все пошло не по плану.
Дело в том, что кто-то в разгар мероприятия чиркнул рядом зажигалкой. В результате произошел громкий взрыв.
Тридцать человек получили травмы, троих госпитализировали.
В городе Ченнае сторонники премьер-министра Индии Нарендры Моди праздновали его 70-летие.
По такому случаю даже принесли связку воздушных шаров. Но все пошло не по плану.
Дело в том, что кто-то в разгар мероприятия чиркнул рядом зажигалкой. В результате произошел громкий взрыв.
Тридцать человек получили травмы, троих госпитализировали.
Глава МИД РФ обратился к участникам Генассамблеи по случаю 75-летия ООН. Лавров выступил от имени государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Минздрав РФ в конце августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее назвали "Спутник V". Россия уже получила запросы на миллиард доз препарата.
Люди во время экскурсии могут увидеть заброшенные баржи и технику, которую использовали ликвидаторы последствий аварии. Смотрите видео!
Житель города Цзеянь в провинции Гуаньдун Ян Тяньсинь нашел оригинальный способ времяпровождения в условиях карантина. Он начал учить своих золотых рыбок… играть в футбол.
Ему был 51 год. Информацию о смерти известного телеведущего подтвердили в Минкульте республики. По неофициальным данным, Каюмов страдал от сердечно-сосудистого заболевания.
Доля экспорта составила свыше $255 млн, что на $65,1 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.
В ходе беседы с правоохранительными органами она раскаялась в содеянном. В настоящее время расследование продолжается.
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