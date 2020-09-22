В Индии от взрыва воздушных шаров пострадали 30 человек — видео происшествия

В городе Ченнае сторонники премьер-министра Индии Нарендры Моди праздновали его 70-летие.

По такому случаю даже принесли связку воздушных шаров. Но все пошло не по плану.

Дело в том, что кто-то в разгар мероприятия чиркнул рядом зажигалкой. В результате произошел громкий взрыв.

Тридцать человек получили травмы, троих госпитализировали.