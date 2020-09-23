18:08 23 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
LIVE:
Видео

Выступление Мирзиёева на Генассамблее ООН — прямая трансляция

Получить короткую ссылку
2110
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/17/15039048.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200923/15035217/Vystuplenie-Mirzieva-na-Genassamblee-OON--pryamaya-translyatsiya.html
Выступление Мирзиёева на Генассамблее ООН — прямая трансляция
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду примет участие в общеполитических дебатах высокого уровня на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=24805629&type=mp4
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/17/15039048.png
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2020-09-23T18:02Z

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду примет участие в общеполитических дебатах высокого уровня на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ожидается, что узбекский лидер выступит вторым — после президента Боснии и Герцеговины.

Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
Пресс-служба Президента Узбекистана
Мирзиёев: мирная и процветающая Центральная Азия — ключевая задача
Шавкат Мирзиёев в онлайн-формате представит международному сообществу свое видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, а также обозначит приоритеты политической, социальной и экономической модернизации Узбекистана.

Кроме того, он выдвинет ряд инициатив.

После Мирзиёева ожидаются обращения глав Венгрии, Казахстана, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Ганы, Мозамбика, Ирака, Финляндии, Кыргызстана, Палау, Молдовы, Алжира, Гондураса, Ливана, Словакии, Кении и Намибии.

Теги:
политика, Узбекистан, Генассамблея ООН, ООН, Шавкат Мирзиёев



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Зеркало души: макроснимки глаз животных - фотолента
LIVE_Спутник: Лидеры стран принимают участие в утренней сессии ООН
Выступление Мирзиёева на Генассамблее ООН — прямая трансляция
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"