Выступление Мирзиёева на Генассамблее ООН — видео

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду примет участие в общеполитических дебатах высокого уровня на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ожидается, что узбекский лидер выступит вторым — после президента Боснии и Герцеговины.

Шавкат Мирзиёев в онлайн-формате представит международному сообществу свое видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, а также обозначит приоритеты политической, социальной и экономической модернизации Узбекистана.

Кроме того, он выдвинет ряд инициатив.

После Мирзиёева ожидаются обращения глав Венгрии, Казахстана, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Ганы, Мозамбика, Ирака, Финляндии, Кыргызстана, Палау, Молдовы, Алжира, Гондураса, Ливана, Словакии, Кении и Намибии.