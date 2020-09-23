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На учениях "Кавказ-2020" проведены стрельбы расчетов ЗРК С-400 и "Панцирь-С"

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В стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" задействованы 80 тысяч российских, а также около 1000 военных из Армении, Беларуси, Китая и других стран.

В рамках международных стратегических учений "Кавказ-2020" на российском военном полигоне Ашулук в Астраханской области прошли стрельбы зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М2" и "Панцирь-С".

По сценарию зенитчики должны были отразить ракетно-авиационный удар по расположению союзных войск. Расчеты ЗРК совместно с экипажами истребителей Су-30СМ, поднятыми по тревоге, успешно справились с задачей, все воздушные цели были уничтожены.

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на пяти полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей. В них задействованы 80 тысяч российских, а также около 1000 военных из Армении, Беларуси, Китая и других стран.




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