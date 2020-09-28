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Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации напряженности – видео

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (6)
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В ночь на 27 сентября на территории Нагорного Карабаха вновь обострился конфликт, который продолжается между Арменией и Азербайджаном с 1988 года.

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

В непризнанной республике, в свою очередь, заявили, что именно азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.

Обе стороны объявили о введении военного положения. 

В Армении объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане, между тем, в ряде городов и регионов с 28 сентября вводится комендантский час.

МИД России призвал обе стороны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.

К этому же призвали многие другие государства, в том числе Узбекистан.

История конфликта

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

Армянский военнослужащий на боевой позиции
Министерство обороны Армении
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?

В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией.

Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (6)
Теги:
Армения, Азербайджан, Конфликт



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