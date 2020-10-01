Нагорный Карабах: какие условия для мира выдвигают Азербайджан и Армения?

Военное напряжение в регионе продолжает усиливаться. Азербайджан готов прекратить огонь в Нагорном Карабахе, но при одном условии: если Армения выведет из непризнанной республики свои войска.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен решительно: он по-прежнему настаивает на территориальной целостности своей страны.

Но и Армения не сдает позиций: премьер-министр Никол Пашинян допустил признание независимости Нагорного Карабаха.

Смогут ли стороны конфликта договориться? И кто может помочь им выйти из "острой фазы"?

Обо всем этом - в видео.