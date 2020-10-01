17:50 01 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Видео

Нагорный Карабах: какие условия для мира выдвигают Азербайджан и Армения?

Получить короткую ссылку
Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (11)
40801
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly, Sputnik, Министерство обороны Азербайджана, Администрация президента Азербайджана, Офис премьер-министра Армении
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/01/15094887.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201001/15092993/Nagornyy-Karabakh-pri-kakikh-usloviyakh-Azerbaydzhan-i-Armeniya-gotovy-priyti-k-miru.html

Военное напряжение в регионе продолжает усиливаться. Азербайджан готов прекратить огонь в Нагорном Карабахе, но при одном условии: если Армения выведет из непризнанной республики свои войска.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен решительно: он по-прежнему настаивает на территориальной целостности своей страны.

Но и Армения не сдает позиций: премьер-министр Никол Пашинян допустил признание независимости Нагорного Карабаха.

Смогут ли стороны конфликта договориться? И кто может помочь им выйти из "острой фазы"?

Обо всем этом - в видео.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (11)
Теги:
Конфликт, Азербайджан, Армения



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Долой стереотипы: первое дог-френдли кафе в Саудовской Аравии - фотолента
Спасибо за все, Элдор Шомуродов!
"Ростов" показал прощальное видео с Шомуродовым
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться