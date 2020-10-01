"Ростов" показал прощальное видео с Шомуродовым

На видео, которое опубликовала пресс-служба "Ростова", Шомуродов прощается с командой.

Также он обратился к фанатам российского клуба и поблагодарил их.

"Я помню ваши эмоции после моих голов. Никогда не забуду это. Желаю вам самого наилучшего. <...> Сейчас настало время двигаться дальше, но это не значит, что я забуду клуб. Я навсегда останусь болельщиком "Ростова", — заявил футболист.

Напомним, Шомуродов перешел в российский клуб в 2017-м, за три года он провел 91 матч и забил 18 мячей. В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, отправив в ворота по ходу чемпионата 11 важнейших голов.