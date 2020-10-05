"Продуктовые протесты": зачем жители Европы выбрасывают еду на улицы — видео

Отчаявшиеся фермеры в разных странах выбрасывают на улицы свой урожай. Таким образом они пытаются привлечь внимание к своей работе и возникшим проблемам.

Так, к примеру, в 2014 году польские фермеры выбросили тысячи гниющих перцев в знак протеста против антироссийских санкций. Из-за введенных ограничений на экспорт в стране возник избыток овощей, из-за чего резко упали цены на внутреннем рынке.

Другой случай произошел в 2017-м в Брюсселе: там перед зданием ЕС фермеры взорвали сухое молоко, чтобы показать свое недовольство реформами властей в продовольственной сфере.

В 2019 году в Испании фермеры протестовали против низких цен на апельсины — фрукты были разбросаны по всем улицам.

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