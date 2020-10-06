Нагорный Карабах: Россия, США и Франция думают, как "остановить кровопролитие"

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия, США и Франция готовят совместное заявление по Нагорному Карабаху, ставшему зоной вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

При этом Лавров подчеркнул, что нужно думать не только о заявлениях, но и "о конкретных шагах для прекращения кровопролития".

Однако пока обстрелы продолжаются, напряжение усиливается.

Ситуацию омрачает также стремление третьих стран вмешаться в конфликт.

И Азербайджан, и Армения сообщают о новых разрушениях, погибших и раненых.

Sputnik выслушал мнения мирных жителей с обеих сторон.

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