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Минобороны РФ опубликовало кадры испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Ракета "Циркон" считается самым передовым вооружением в мире, а скоростные возможности делают ее неуязвимой для всех ныне существующих в мире систем ПВО.

С борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море состоялся испытательный запуск новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Министерство обороны опубликовало видеокадры.

Многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны (корвет) Стойкий, большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал флота Советского Союза Горшков (слева направо)
© Sputnik / Александр Гальперин
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По данным ведомства, ракета успешно уничтожила цель, которая находилась в Баренцевом море на удалении 450 километров от места запуска. "Циркон" при пиковой скорости в 8 Махов преодолел это расстояние меньше чем за 5 минут.

Испытания крылатой гиперзвуковой ракеты подходят к концу, планируется, что на вооружение комплекс будет принят в конце 2020 - начале 2021 года. На первом этапе им оснастят подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.

Благодаря своим уникальным характеристикам ракета "Циркон" считается самым передовым вооружением в мире, а скоростные возможности делают ее неуязвимой для всех ныне существующих в мире систем ПВО.




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