Минобороны РФ опубликовало кадры испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Ракета "Циркон" считается самым передовым вооружением в мире, а скоростные возможности делают ее неуязвимой для всех ныне существующих в мире систем ПВО.

С борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море состоялся испытательный запуск новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Министерство обороны опубликовало видеокадры.

По данным ведомства, ракета успешно уничтожила цель, которая находилась в Баренцевом море на удалении 450 километров от места запуска. "Циркон" при пиковой скорости в 8 Махов преодолел это расстояние меньше чем за 5 минут.

Испытания крылатой гиперзвуковой ракеты подходят к концу, планируется, что на вооружение комплекс будет принят в конце 2020 - начале 2021 года. На первом этапе им оснастят подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.

Благодаря своим уникальным характеристикам ракета "Циркон" считается самым передовым вооружением в мире, а скоростные возможности делают ее неуязвимой для всех ныне существующих в мире систем ПВО.