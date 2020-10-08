Как меняется миграционное законодательство РФ — интервью Валентины Казаковой

Какие преференции получили иностранцы с начала ограничительных мер из-за коронавируса в России и как еще упростится оформление документов для их легального пребывания в стране — смотрите в видео.
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-лейтенант Валентина Казакова в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала об изменениях в российской миграционной политике.
Какие преференции получили иностранцы с начала ограничительных мер из-за коронавируса в России и как еще упростится оформление документов для их легального пребывания в стране — смотрите в видео.
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал обстановку в Нагорном Карабахе. По его словам, это страшная трагедия, которая касается "не чужих для нас людей".
Ракета "Циркон" считается самым передовым вооружением в мире, а скоростные возможности делают ее неуязвимой для всех ныне существующих в мире систем ПВО.
На данный момент, прорабатывается несколько версий экологического бедствия на Камчатке. Главный вопрос: это произошло по вине человека или же такова природа?
В Ташкент прибыла группа филологов и методистов из России. В течение двух месяцев специалисты побывают во всех регионах Узбекистана и протестируют на знание великого и могучего порядка 4 000 учителей русского языка.
Общее число выздоровевших составляет 56 837 (+269) или 94% от общего числа заболевших. Число жертв коронавируса увеличилось до 496.
В Ташкенте состоялся товарищеский матч сборных Узбекистана и Ирана. Хозяева поля уступили гостям, и даже гол новоиспеченного новичка итальянского "Дженоа" не спас команду от поражения.
Президент предложил организовать для женщин бесплатные консультации семейного психолога или районный отдел юстиции. А с одинокими пожилыми женщинами могут работать патронажные медсестры, отделы по делам махалли и семьи.
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