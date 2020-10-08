Как меняется миграционное законодательство РФ — интервью Валентины Казаковой

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-лейтенант Валентина Казакова в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала об изменениях в российской миграционной политике.

Какие преференции получили иностранцы с начала ограничительных мер из-за коронавируса в России и как еще упростится оформление документов для их легального пребывания в стране — смотрите в видео.