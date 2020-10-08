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Как меняется миграционное законодательство РФ — интервью Валентины Казаковой

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https://uz.sputniknews.ru/video/20201008/15144537/Kak-menyaetsya-migratsionnoe-zakonodatelstvo-RF--intervyu-Valentiny-Kazakovoj.html

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-лейтенант Валентина Казакова в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала об изменениях в российской миграционной политике.

Какие преференции получили иностранцы с начала ограничительных мер из-за коронавируса в России и как еще упростится оформление документов для их легального пребывания в стране — смотрите в видео.

Теги:
трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты, интервью, МВД России



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