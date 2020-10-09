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Почему экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановскую ищет МВД России — видео

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (52)
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Самопровозглашенный лидер так называемой белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ.

Почему российское МВД включило ее в список разыскиваемых лиц и чем сейчас занимается экс-кандидат в президенты Беларуси — смотрите в нашем видео.

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (52)
Теги:
розыск, МВД, Россия, оппозиция, оппозиционер, Беларусь



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