Почему экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановскую ищет МВД России — видео

Самопровозглашенный лидер так называемой белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ.

Почему российское МВД включило ее в список разыскиваемых лиц и чем сейчас занимается экс-кандидат в президенты Беларуси — смотрите в нашем видео.