Почему экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановскую ищет МВД России — видео

Почему российское МВД включило ее в список разыскиваемых лиц и чем сейчас занимается экс-кандидат в президенты Беларуси — смотрите в нашем видео.
Самопровозглашенный лидер так называемой белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ.
Почему российское МВД включило ее в список разыскиваемых лиц и чем сейчас занимается экс-кандидат в президенты Беларуси — смотрите в нашем видео.
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на рекордную сумму 7,6 миллиарда долларов по делу одного из крупнейших энергетических проектов – "Северного потока–2".
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-лейтенант Валентина Казакова в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала об изменениях в российской миграционной политике.
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал обстановку в Нагорном Карабахе. По его словам, это страшная трагедия, которая касается "не чужих для нас людей".
Ракета "Циркон" считается самым передовым вооружением в мире, а скоростные возможности делают ее неуязвимой для всех ныне существующих в мире систем ПВО.
Применение препарата на начальных стадиях заболевания мешает иммунитету самостоятельно преодолеть болезнь. Иногда лекарство даже усугубляет положение.
Своим выбором Норвежский нобелевский комитет пытался привлечь внимание всего мира к миллионам людей, которые страдают от голода.
В Агентстве по защите прав потребителей назвали предельные цены на "Ремдесивир" и "Инфлювак", по которым аптеки имеют право продавать данные препараты.
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