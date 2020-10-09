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Зась: ОДКБ вмешается в ситуацию с Карабахом только в двух случаях

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (18)
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В соглашениях между странами Договора о коллективной безопасности четко прописаны правила и ситуации, при которых ОДКБ может и обязана оказать военную поддержку союзникам.

По мнению генерального секретаря организации Станислава Зася, ситуация с противостоянием между Арменией и Азребайджаном в Нагорном Карабахе очень сложная, но пока предпосылок для военного вмешательства ОДКБ нет. 

"Организация Договора о коллективной безопасности может вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе при условии, если возникнет угроза безопасности, стабильности суверенитета и территориальной целостности государства - члена ОДКВ. А также если от "страны - объекта агрессии" не поступит соответствующий запрос на оказание поддержки и военной помощи", — пояснил Зась.

Вместе с тем он заметил, что территориальных претензий к Армении в ее естественных границах у официального Баку нет, кроме того, уверен глава ОДКБ, есть надежда, что стороны конфликта все-таки не допустят региональной полномасштабной войны.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (18)
Теги:
ОДКБ, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения



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