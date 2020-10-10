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Без вины виновата: США не могут создать вакцину и в этом упрекают Россию

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Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что РФ, Китай и Иран пытаются помешать созданию американской вакцины от коронавируса.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать созданию американской вакцины от коронавируса.

Кроме того, чиновник выразил опасения, что американскую вакцину попытаются украсть сразу после ее создания. 

Лаборанты обрабатывают флаконы для новой вакцины от коронавируса AstraZeneca
© AFP 2018 / VINCENZO PINTO
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Однако Эванина не упомянул, что Россия уже выпустила первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Она активно применяется для вакцинации населения. К тому же доказана ее эффективность и безопасность.

Кроме того, он не уточнил, на каком этапе сейчас находятся американские разработки и что по факту у Америки пока нечего "воровать".

Какие еще немыслимые заявления сделал Уильям Эванина, вы можете посмотреть в нашем видео.

Теги:
коронавирус, Вакцина, США, Россия



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